Служба электронной безопасности (СЭБ), действующая при Министерстве цифрового развития и транспорта, зафиксировала массовую мошенническую кампанию, проводимую злоумышленниками под видом ООО «Азерпочт».

По данным ведомства, мошенники рассылают SMS, звонят или отправляют электронные письма с поддельными уведомлениями о необходимости оплаты, направляя пользователей на подозрительные ссылки. На таких ресурсах отображаются вымышленные статусы заказов, например, «ожидается оплата», «наличные поступают», «наличные сохранены» или «доставка подтверждается».

Затем пользователю предлагается нажать кнопку «Получить оплату», после чего у него запрашиваются данные банковской карты, срок её действия, CVV/CVC и номер мобильного телефона. После этого либо списываются средства с карты, либо мошенники получают полный доступ к мобильному банковскому приложению.

СЭБ отмечает, что сообщения обычно приходят с иностранных номеров и часто содержат грамматические ошибки. Гражданам настоятельно рекомендуется проверять подлинность URL-ссылок и не передавать данные карт и личную информацию через подозрительные ресурсы.

Для проверки уведомлений следует обращаться в официальные источники: Колл-центр Азерпочт по номеру 169, горячую линию СЭБ по номеру 1654, а также к официальным аккаунтам ведомства и компании в соцсетях.