Американский биолог, нобелевский лауреат Дэвид Балтимор скончался на 88-м году жизни, сообщает New York Times.

Учёный умер 6 сентября в своём доме в Массачусетсе. Его супруга Элис Хуан уточнила, что причиной стали осложнения, вызванные несколькими видами рака.

Балтимор вошёл в историю науки в возрасте 37 лет, когда совершил прорывное открытие в генетике, опровергнув устоявшуюся догму о передаче наследственной информации только от ДНК к РНК. Он доказал существование обратного процесса — от РНК к ДНК, который возможен благодаря открытому им ферменту ревертазе.

За это открытие учёный был удостоен Нобелевской премии по медицине в 1975 году. Его работа стала фундаментальной для понимания механизма ретровирусов, включая ВИЧ.