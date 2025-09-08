Как уже сообщал Minval Politika, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы Владимира Соловьёва 7 сентября, что у неё диагностирована «страшная, тяжёлая» болезнь. По её словам, ей предстоит операция, и она указала рукой на левую сторону груди, фактически дав понять, что речь идёт о мастэктомии.

45-летняя Симоньян не уточнила диагноз, однако источник The Moscow Times сообщил, что у неё обнаружен рак и её состояние оценивается как серьёзное. Рассматривается вопрос о её дальнейшем пребывании на посту главы RT.

Симоньян возглавляет медиахолдинг «Россия сегодня», куда входят РИА Новости и телеканал RT, финансируемый из госбюджета. На неё, медиагруппу и коллег уже наложены санкции США и ЕС.

Дополнительным ударом для Симоньян остаётся состояние её мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна, который с января 2025 года находится в коме после клинической смерти. Ему 59 лет, он известен как автор фильмов «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крымский мост», а также ведущий пропагандистских телепередач.