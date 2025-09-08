Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что армия РФ имеет трёхкратное преимущество в силах и средствах, а на отдельных направлениях — до шести раз.

По его словам, в августе Украина сосредоточилась на сдерживании врага и нанесении ему максимальных потерь. В результате российские войска не смогли реализовать планы наступления у Покровска и на Запорожье.

Сырский отметил, что ВСУ восстановили контроль над 58 кв. км территории, тогда как Россия потеряла значительно больше, чем захватила. В августе украинские беспилотники поразили свыше 67 тыс. российских целей, в том числе 60 — на территории РФ.

Главком также сообщил о завершении перехода на корпусную систему управления, что, по его словам, уже повысило эффективность командования войсками.