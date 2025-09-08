В ближайшее время в Азербайджане начнётся производство электрических автобусов. Об этом заявил посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на сегодняшнем брифинге.

«Успешно реализуется проект по строительству ветряной электростанции Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт, крупнейший проект в области ветроэнергетики в Азербайджане. В ее строительстве также участвует китайская компания. После завершения тендера с китайскими инвестициями в скором времени официально стартует строительство первой в Азербайджане солнечной электростанции на возобновляемых источниках энергии мощностью 100 мегаватт — Гобустанской СЭС. Благодаря усилиям обеих сторон в ближайшем будущем в Азербайджане начнётся производство электробусов», — сказала она.