В квартирах проблемных абонентов появятся умные газовые счетчики. Об этом Minval сообщили в производственном объединении (ПО) «Азеригаз». Согласно контракту, подписанному 17 июля 2025 года между ПО и компанией Esyasoft Holding LTD (ОАЭ), установка 2,5 млн интеллектуальных счетчиков будет осуществляться в течение 14 лет.

Данный проект реализуется в несколько этапов. На первом — будет выбрана пилотная территория, где ПО проведет тестирование применения новых технологий, счётчиков и программного обеспечения, а также установит новые счётчики.

Как объяснили в «Азеригаз», технология и принцип работы умного газового счётчика аналогичен обычному. Поэтому нет необходимости менять газопроводы или вносить изменения в проект газификации квартир. Главное отличие этих счетчиков в том, что они будут оснащены специальными модулями и предназначены для установки преимущественно в домах и квартирах проблемных абонентов (имеющих задолженность, создающих препоны для проверки и т.д.), что позволит удалённо контролировать показания и управлять устройством. Но это не означает, что в стране больше не останется механических счетчиков. В них также вмонтируют умные модули. При этом отдельно отмечается, что счётчики с незавершенным периодом использования заменены не будут. К ним лишь подключат дополнительный модуль. Также в ПО отметили, что умные счетчики будут работать как на основе предоплаты, так и постоплаты.

Может ли абонент возражать против обновления счетчика?

В ПО сообщают, что после пяти лет эксплуатации, с момента установки, каждый счетчик должен быть заменен. Тогда-то и заменят старые счетчики на новые. При этом монтаж, как и прежде, осуществляется за счет газораспределительной организации.

Преимущества для абонентов

Использование умного счетчика упростит взаимодействие между потребителями и поставщиком газа, сделает потребление ресурса более удобным и безопасным, а также обеспечит ряд преимуществ, обещают в ПО: показания со счетчиков будут сниматься дистанционно, устройство автоматически передаст ПО данные потребления, а уведомления о долгах абоненты начнут получать в электронном виде, что исключит ошибки.

Кроме того, потребитель «страхуется» от несвоевременного снятия показаний в постоплатных газовых счётчиках. Тем самым долги за газ копиться не будут. А удаленный контроль через специальное приложение позволит абонентам оптимизировать потребление газа и контролировать расходы, даже находясь вне дома. Помимо этого, умный счетчик запрограммирован оповещать потребителя в случае неполадки и чрезвычайной ситуации.