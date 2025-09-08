Глава российской дипломатии Сергей Лавров в очередной раз решил прокомментировать переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтоне и достижения договорённостей между Азербайджаном и Арменией при участии президента США Дональда Трампа. Как заявил Сергей Викторович на встрече со студентами МГИМО, договорённость между Азербайджаном и Арменией является их суверенным правом. Однако, по его словам, главное — «посмотреть, как она будет работать на практике». Более того, по мнению Лаврова, «восторженные реакции в США после объявления о соглашении быстро сменились скептическими оценками после публикации документа».

Честно говоря, не царское, не министерское это дело – заниматься мелкими фейками. Никаких «скептических оценок» в США не звучит. Тем более после публикации документов. Если верить Лаврову, то складывается впечатление, что США на уровне президента готовили встречу, пригласили лидеров Армении и Азербайджана в Белый дом, составили текст декларации, которую подписывали все три лидера, а когда подписанные документы были опубликованы, вдруг случился скепсис? Это, пардон, на кого вообще рассчитано?

Другое дело, если, говоря об оценках в США, Сергей Викторович Лавров имеет в виду ту истерику, которая поднялась после переговоров в организациях типа ANCA — «Армянский национальный комитет Америки». Для армянских лоббистов переговоры Алиева и Пашиняна в Белом доме, конечно, стали «чёрным днём». Но стоит ли возводить в абсолют именно их реакцию?

Но всё же определённой «ревности» в отношении переговоров в Вашингтоне от России следовало ожидать. Слишком уж жёстко и красноречиво её выпихнули из мирного процесса между Баку и Ереваном. И самое главное, Кремль лишился возможности манипулировать конфликтом – любимого рычага давления и на Азербайджан, и на Армению. И вот тут уже не получится не спросить: не попытаются ли Москва тем или иным способом сорвать выполнение договорённостей, достигнутых в Вашингтоне? Для Смоленской площади это было бы неплохим способом решить несколько проблем сразу: эффектно выбить США из «своего», как по-прежнему думают в Москве, огорода, вновь получить мощный рычаг воздействия и на Баку, и на Ереван…

Более того, у Москвы есть на кого опереться в этом далеко не благородном деле. Первые, кто здесь приходит на ум, – это пропагандисты типа Арама Габрелянова или политики-провокаторы вроде Константина Затулина. Но куда опаснее – реваншисты в самой Армении.

В самом деле, в Азербайджане переговоры в Вашингтоне восприняли как огромный успех своей дипломатии, точнее, дипломатическое закрепление военной победы. В Армении ситуация совершенно иная. Здесь немало сил, для которых переговоры в Вашингтоне – это «предательство», «измена» и т. д. Прежде всего это ориентированный на Россию «карабахский клан» во главе с военными преступниками Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, теми самыми, которые по поводу и без повода грозятся новой войной, «возвращением», то есть повторной оккупацией азербайджанских территорий и т. д. К этому же карабахскому клану тесно примыкают разного рода вооружённые группировки, типа VOMA и «Еркрапа». Но самое главное, пророссийские элементы есть в армянской армии. А в военных кругах всегда хватает тех, кто не завоевал и кому хочется реванша. Так или иначе, к выборам 2026 г. и референдуму по конституции реваншисты при поддержке России вполне возможно попытаются «дать бой Пашиняну». Насколько успешным это окажется – вопрос открытый. Но президент Азербайджана Ильхам Алиев недаром предупреждал: мы заключили договорённости не с Пашиняном, а с Арменией. В переводе: выполнять вашингтонские договорённости всё равно придётся. А цена попыток «соскочить» окажется весьма высокой.