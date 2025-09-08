Любите экстрим? Переезжайте жить в Хырдалан. Здесь постоянный выброс адреналина в кровь вам обеспечен. А главное — ничего особенного для этого делать не надо, достаточно всего лишь пройтись по улицам города, чтобы заставить ваше сердце бешено биться. А ведь жители Хырдалана и всего Абшеронского района ежедневно балансируют на грани жизни, потому что здесь о пешеходах никто не позаботился: ни Исполнительная власть, ни Агентство наземного транспорта.

Тротуары здесь носят стихийный характер, обрываясь в самых неожиданных местах, в связи с чем пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части дороги с высокой интенсивностью движения автотранспортных средств, рискуя собственной жизнью. А самое возмутительное то, что дети в этом районе никак не защищены. Каждый раз, испытывая стресс от страха остаться под колёсами автомобиля, дети ходят по проезжей части дороги в школу и обратно домой.

А тротуаров нет, потому что кто-то разрешил кому-то занять пешеходную зону, расставив там торговые точки, ларьки и сервисные объекты, естественно, не за бесплатно. Сложно сказать, кто именно приложил руку и поддерживает весь этот бардак. Но от этого факт не перестает быть фактом.

Другая причина заключаетя в том, что машины паркуются прямо на так называемых тротуарах. Почему на «так называемых»? Потому что вместо равномерной горизонтальной поверхности пешеходы сталкиваются с суровым бездорожьем. И все это на территории густонаселенного района, на территории города, где вроде бы уже давно должна быть налажена инфраструктура.

Но это не все. В дождливые дни, а они не за горами, улицы Хырдалана превращаются в Венецию, уходят под воду, и вовсе не оставляя пешеходам никаких шансов и возможностей для передвижения. И гондольеров здесь нет, зато есть… недобросовестные чиновники, которые видят мир из окна своего персонального автомобиля, и им совершенно наплевать на отсутствие тротуаров: в конце концов, люди не первый год так живут, и ничего, перебиваются…

Такая же плачевная ситуация наблюдается и в районе жилого массива «Молодежный городок» (Abşeron Gənclər Şəhərciyi): отсутствуют тротуары, дети передвигаются по автотрассе или по грязи.

Точно так же, плохо, обстоят дела и на окраинах Баку: местами тротуары есть, а местами нет.

Тут здоровый человек испытывает большие трудности, преодолевая нешуточные препятствия, не говоря уже о людях с ограниченными физическими возможностями. Последние обречены на заточение в домах или ограниченное передвижение.

А ведь не так давно глава государства поручил органам исполнительной власти модернизировать городскую инфраструктуру и сделать ее удобной для пешеходов. В связи с этим в столице уже началась работа по созданию пешеходных зон и коридоров, а также приступили к масштабным работам по благоустройству и строительству. Особое значение имеет обеспечение связанности этих зон между собой, что позволяет формировать большие пространства для максимального комфорта жителей и гостей Баку.

Очень хочется верить, что эти масштабные проекты охватят в короткие сроки и окраины Баку, и весь Абшеронский район. Очень хочется, чтобы и о хырдаланцах кто-нибудь позаботился.