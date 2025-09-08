Российская атака ракет и дронов по Киеву в ночь на воскресенье продолжает оставаться в фокусе внимания. Били, строго говоря, не только по Киеву – взрывы гремели в Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Днепре и Харькове. Но именно ужасающие подробности атаки по Киеву по понятным причинам обошли новостные ленты всего мира: в результате российского удара погибла 32-летняя женщина и её двухмесячный сын. Тяжело пострадала беременная женщина – ей пришлось провести экстренные роды. Мама и ребёнок в реанимации, врачи борются за их спасение.

Это уже не «сопутствующий ущерб». Россия намеренно наносит удары по мирному населению Украины, по жилым кварталам украинских мегаполисов.

Строго говоря, такие удары наносились уже в первые дни российской агрессии против Украины. Но тогда это было частью общей стратегии: сломать сопротивление Украины по всем направлениям – от военного до гражданского, довести украинское общество до такого состояния, чтобы жителям Киева, Одессы, Николаева, Харькова было абсолютно всё равно, на каких условиях прекращаются боевые действия – лишь бы их перестали бомбить. Тогда, напомним, эта бесчеловечная стратегия не сработала. Но что происходит сейчас?

А вот здесь уже есть примечательные нюансы. Россия возвращается к тактике нанесения масштабных ударов по мирному населению Украины каждый раз, когда дела на фронте у неё идут далеко не лучшим образом. И сейчас сложилась именно такая ситуация. Летнее наступление России уже де-факто провалено. Многомесячные бои за посёлки, которые и не на всякой карте обозначены, – это уж точно не «торжество силы русского оружия». Как раз в те часы, когда в Киеве разбирали завалы после очередного налёта иранских «Шахедов», аналитический проект DeepState сообщил об освобождении села Владимировка в Донецкой области и о том, что ВСУ потеснили российские войска ещё в ряде населённых пунктов. «Силы обороны Украины зачистили Владимировку, отбросили противника вблизи Разино, Золотого Колодезя и в Новоторецком», — говорится в сводке. Ещё раньше главнокомандующий ВСУ Александр Сырский напоминал, что в августе на Покровском направлении украинская армия потеряла 5 кв. км территории, но сумела вернуть под контроль 26 кв. км.

Это, конечно, ещё далеко не обвал фронта. Но то, что на Донбассе дела у РФ идут далеко не так хорошо, как хотелось бы, тоже не подлежит сомнению.

Более того, как уже рассказывал Minval Politika, Украина тоже умеет бить по целям. Но не по гражданской инфраструктуре и не по жилым домам, а, в частности, по крупнейшим российским НПЗ, планомерно загоняя РФ в «топливный кризис». Да, нефти у России предостаточно. Но нефть – это ещё не бензин. Эксперты напоминают, какой жёсткий топливный дефицит существовал в саддамовском Ираке: нефти у страны было предостаточно, но из-за санкций не удавалось закупать необходимые реагенты для переработки этой самой нефти, и в результате в стране отчаянно не хватало топлива.

Наконец, есть ещё одно обстоятельство. Инициированные президентом США Дональдом Трампом переговоры по Украине «заторможены», но не прекращены. Именно на таком фоне «зависшей дипломатии» России остро необходим военный успех – а его нет. Более того, военные эксперты уже не исключают и новых неприятных «сюрпризов» от Украины, где, в частности, принимают на вооружение дальнобойные ракеты «Фламинго».

И в этой ситуации Москва бьёт по мирному населению. То ли в очередной раз пытаясь сломать сопротивление украинского общества, то ли рассчитывая, что таким образом жители этой страны согласятся на капитуляцию. Понятно, что оба варианта имеют мало шансов сработать. А вот отвечать за военные преступления придётся.