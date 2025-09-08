В Генеральную прокуратуру поступило обращение по фактам обмана граждан туристическими агентствами.

Согласно сообщению Генеральной прокуратуры, в прокуратуру Хатаинского района города Баку поступило множество жалоб на незаконные действия должностных лиц ООО JOY TOUR и JOY TRAVEL, действующих в качестве частных туристических агентств. Установлено, что учредитель ООО Рашад Искендер оглу Ильясов, злоупотребляя своим служебным положением и действуя в ущерб интересам службы, обманным путём завладел денежными средствами более чем 20 лиц, обратившихся с целью приобретения туристических пакетов и авиабилетов.

Рашад Ильясов привлечен в качестве обвиняемого, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.2, 178.2.4 и 308.1. Граждан, пострадавших от незаконных действий обвиняемого, просят обращаться в прокуратуру Хатаинского района города Баку».