Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резонансным заявлением, заявив, что ожидает победы России в войне и последующего раздела Украины.

«Будет ли военная победа России? Да. Будет ли раздел Украины? Да», — сказал Орбан, выступая на мероприятии правящей партии Fidesz.

По его словам, Западу пора признать, что Владимир Путин останется у власти и сможет одержать победу. Политик считает, что передача России около 20% территории на востоке Украины станет «единственной надёжной гарантией безопасности Европы». При этом, отметил Орбан, остаётся нерешённым вопрос о протяжённости демилитаризованной зоны вдоль российско-украинской границы.

Помимо темы Украины, венгерский премьер высказался и о будущем Евросоюза. Он заявил, что Европа переживает глубочайший кризис, а бюджетная политика Брюсселя может привести к распаду ЕС, если срочно не будут проведены серьёзные реформы.