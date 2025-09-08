Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу впервые прокомментировал слухи о своём якобы задержании. Он появился на совместном заседании палат парламента, где президент обратился к народу.

«Это ложь и абсурд. Комментировать тут нечего. Я был на работе, проводил совещания, говорил с коллегами из других стран — всё как обычно», — подчеркнул Нуртлеу.

Глава МИД добавил, что не собирается подавать в суд: «Казахстан — правовое государство, этим должны заниматься соответствующие органы».

Поводом для слухов стала публикация главного редактора ORDA Гульнар Бажкеновой о якобы задержании Нуртлеу, бизнесмена Гаджи Гаджиева и ряда сотрудников КНБ. Власти эту информацию официально опровергли.