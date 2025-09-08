Азербайджано-венгерские отношения в последние годы демонстрируют поступательную динамику, отражающую не только рост взаимной торговли, но и превращение сотрудничества в стратегическое партнёрство, охватывающее широкий спектр сфер — от сельского хозяйства и фармацевтики до энергетики и «зелёной» экономики. 11-я сессия межправительственной комиссии, состоявшаяся 5 сентября в Будапеште, стала важным этапом на этом пути, закрепив новые договорённости и подчеркнув обоюдный интерес к долгосрочным инвестициям, технологическому обмену и углублению правовой базы взаимодействия. Итоги встречи показали, что стороны стремятся выстраивать отношения на уровне комплексных и взаимодополняющих проектов, выходящих за рамки традиционного сырьевого формата и ориентированных на перспективу интеграции в общеевропейское экономическое пространство.

В ходе заседания комиссии центральное внимание было уделено расширению договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия, что нашло отражение в подписанных документах. Итоговый протокол комиссии фиксировал направления сотрудничества на ближайшую перспективу, обозначив приоритеты в торгово-экономических связях, инвестиционном взаимодействии, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении и гуманитарной сфере. Подписание протокола в данном случае имеет значение не только формального подтверждения достигнутых договорённостей, но и создания устойчивой рамки для регулярного мониторинга выполнения обязательств и развития конкретных проектов.

Особое место занял План действий на 2025–2027 годы между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана и Министерством сельского хозяйства Венгрии. Этот документ предусматривает совместные меры по обеспечению качества и безопасности продукции, обмен технологиями в сфере агропроизводства и ветеринарии, а также развитие торговли сельхозтоварами. Для Азербайджана, нацеленного на диверсификацию экспорта и развитие несырьевого сектора, данный план является инструментом выхода на европейский рынок через Венгрию, как члена ЕС, а для Будапешта — возможностью укрепить позиции своих производителей на азербайджанском рынке.

Не менее важным стало подписание Меморандума о взаимопонимании в сфере здравоохранения между Азербайджанским медицинским университетом, Университетом Печ и фармацевтическими компаниями Scandens и PannonPharma. Его значение выходит за рамки академического обмена: речь идёт о создании платформы для клинических исследований, внедрения новых технологий в фармацевтике и налаживания контрактного производства препаратов на азербайджанской территории. Таким образом, Азербайджан получает доступ к европейским стандартам в области медицины и фармацевтики, а Венгрия — возможность укрепить экспортный потенциал своей фармацевтической индустрии.

Наиболее стратегический блок документов касается энергетики. Венгерские компании MOL Group и MVM закрепили своё присутствие в крупнейших азербайджанских нефтегазовых проектах, получив доли в разработке месторождений. Это принципиально меняет характер взаимодействия: Венгрия переходит от роли конечного потребителя к статусу инвестора и производителя, что снижает её зависимость от традиционных источников поставок и усиливает энергетическую безопасность. MOL, по заявлениям сторон, готовится взять на себя операторские функции по одному из значимых нефтяных месторождений, а также подключиться к добыче газа в рамках новых соглашений. Для Азербайджана подобные шаги означают привлечение долгосрочных инвестиций, технологический обмен и укрепление позиции страны как надежного поставщика энергоресурсов в Центральную Европу.

Энергетическое сотрудничество не ограничивается добычей. Обсуждались перспективы создания «Зелёного энергетического коридора», который предполагает экспорт возобновляемой энергии с Каспия через Южный Кавказ и Чёрное море в Европу, в том числе в Венгрию. Включение венгерских структур в этот проект позволяет им занять позиции на развивающемся рынке зелёной энергетики и участвовать в распределении будущих потоков, а для Азербайджана — это дополнительный канал укрепления энергетической дипломатии и выхода на рынки ЕС с новой продукцией.

В совокупности подписанные документы отражают комплексный характер азербайджано-венгерского партнёрства. Они усиливают правовую основу двусторонних связей, выводят их за рамки традиционной торговли энергоресурсами и формируют долгосрочные стратегические проекты. Венгрия через участие в азербайджанских энергетических и индустриальных инициативах укрепляет свои позиции в регионе и диверсифицирует источники энергоснабжения, а Азербайджан расширяет своё присутствие в Центральной Европе, усиливает привлекательность для инвесторов и демонстрирует способность интегрировать свою экономику в европейские цепочки производства и поставок.