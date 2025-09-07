В поселке Джавадхан города Гянджа произошёл трагический инцидент: при обрушении строящегося дома погиб человек. Об этом сообщает Report.

По предварительной информации, под завалами оказался Талех Керимов (1985 г.р.), мастер на стройке, который получил травмы, несовместимые с жизнью. В результате происшествия также пострадали ещё три человека — С.Мамедов (2002 г.р.), Т.Мамедов (2003 г.р.) и Т.Керимов (2004 г.р.). Их состояние оценивается как среднетяжелое.

По факту случившегося Гянджинская городская прокуратура начала расследование.