Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News заявил, что для Киева главная победа в войне с Россией — это сохранение государственности, независимости и национальной идентичности.

По словам Зеленского, цель российского лидера Владимира Путина — полная оккупация Украины и уничтожение её как государства. «Он, конечно, хочет полностью нас оккупировать. Для него это победа. Но пока он этого не может сделать, победа остаётся за нами», — отметил президент.

Глава Украины подчеркнул, что война приносит огромные потери, однако даже в таких условиях главным для страны остаётся выживание. «Для нас выживание — это победа, потому что мы сохраняем свою идентичность, свою страну и независимость», — сказал он.