Японская береговая охрана планирует оснастить свои корабли спутниковым интернетом Starlink для улучшения связи на море.

По данным газеты Nikkei, в текущем финансовом году (до 31 марта 2026 года) терминалы Starlink будут установлены на 66 патрульных кораблях, а ещё 16 судов получат систему в следующем году. Среди них — суда, патрулирующие спорные воды у островов Сэнкаку (Дяоюйдао), а также четыре гидрографических судна для топографической съемки морского дна.

На эти цели выделено 4,26 млрд иен ($29 млн), которые пойдут на установку терминалов, внедрение защищённого коммуникационного оборудования и исследования по противодействию кибератакам. В отличие от текущей стационарной спутниковой связи, система Starlink менее подвержена погодным условиям и угрозам кибератак.