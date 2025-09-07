Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз переживает стадию распада. Такое заявление он сделал во время открытия нового политического сезона в Кётче.

«Я считаю, что Евросоюз сейчас находится в состоянии распада. И если ситуация продолжится в том же духе, то ЕС войдёт в историю как удручающий итог благородного эксперимента», — сказал Орбан.

Он напомнил, что Евросоюзу предстоит согласовать общий бюджет на 2028–2035 годы. По его словам, даже если решение будет принято, этот документ, скорее всего, станет «последним семилетним бюджетом ЕС».