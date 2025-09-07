Согласно последним спутниковым снимкам NASA, озеро Урмия практически полностью высохло, превратившись в обширную соляную равнину. Об этом сообщает Araz News.

Специалисты называют среди основных причин длительную засуху, изменение климата, строительство водохранилищ и чрезмерное использование водных ресурсов в сельском хозяйстве.

Высыхание озера привело к серьёзным экологическим последствиям: сокращению численности водоплавающих птиц, распространению в воздухе соли и пыли, что создаёт новые угрозы для здоровья местных жителей.

По мнению учёных, природный баланс в Урмии полностью нарушен, а сам регион оказался на грани экологической катастрофы.