Австралийские исследователи из Национального научного агентства обнаружили ранее неизвестный вирус у летучих лисиц, обитающих на континенте. Новому патогену дали название Солт-Галли.

По данным The Telegraph, вирус генетически родственен опасным для человека патогенам Нипах и Хендра, которые ВОЗ относит к категории приоритетных угроз. Пока случаев передачи Солт-Галли людям или другим животным не зафиксировано, однако учёные предупреждают о возможной мутационной способности вируса и рисках межвидового перехода.

Для сравнения, Нипах и Хендра обладают высоким уровнем летальности среди людей и животных.