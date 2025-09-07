В Буэнос-Айресе подписан протокол о торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Аргентиной.

Документ был заключён по итогам второго заседания Совместной рабочей группы по экономике и торговле между странами, говорится в сообщении посольства Азербайджана в Аргентине. Азербайджанскую делегацию возглавил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, аргентинскую — секретарь по международным экономическим отношениям Фернандо Бруно.

На встрече обсуждались пути укрепления экономических связей и сотрудничества в промышленности, энергетике, здравоохранении, туризме и цифровых технологиях. В рамках визита Алиев также провёл встречи в Министерстве экономики Аргентины и с представителями нефтегазовой компании YPF.