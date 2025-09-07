В Буэнос-Айресе подписан протокол о торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Аргентиной.
Документ был заключён по итогам второго заседания Совместной рабочей группы по экономике и торговле между странами, говорится в сообщении посольства Азербайджана в Аргентине. Азербайджанскую делегацию возглавил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, аргентинскую — секретарь по международным экономическим отношениям Фернандо Бруно.
На встрече обсуждались пути укрепления экономических связей и сотрудничества в промышленности, энергетике, здравоохранении, туризме и цифровых технологиях. В рамках визита Алиев также провёл встречи в Министерстве экономики Аргентины и с представителями нефтегазовой компании YPF.
La segunda reunión del Grupo de Trabajo Conjunto sobre Cooperación Económica y Comercial entre Azerbaiyán y Argentina se celebró en Buenos Aires con la participación del Primer Viceministro de Economía de Azerbaiyán, Sr. Elnur Aliyev, y el Secretario de Relaciones Económicas… pic.twitter.com/QvQPMPY3xB
