Апелляционный суд США подтвердил решение нижестоящей инстанции, которое запрещает президенту Дональду Трампу единолично сокращать расходы на иностранную помощь. Об этом сообщает Reuters.

Теперь правительство обязано в кратчайшие сроки выделить около 11 миллиардов долларов на проекты, уже одобренные Конгрессом. Решение принято спустя несколько дней после постановления суда первой инстанции, который потребовал израсходовать средства до окончания действия разрешения Конгресса в сентябре.

Ранее, в конце августа, администрация Трампа обратилась в Верховный суд с апелляцией, стремясь приостановить выделение 12 миллиардов долларов иностранной помощи.

При этом 13 августа федеральный апелляционный суд отменил запрет, обязывавший Госдепартамент продолжать финансирование, что тогда рассматривалось как победа Трампа.