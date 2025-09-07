Началось второе и последнее лунное затмение 2025 года.

Полное затмение будет наблюдаться в Европе, Азии, Африке, Австралии, а также над Индийским океаном и Антарктидой. Жители Северной и Южной Америке лицезреть затмение не смогут — Луна в данный интервал времени будет находиться ниже горизонта.

Затмение началось в 19:28 (бак. вр.) и подойдет к концу 8 сентября в 00:55. Полное затмение диска стартует в 21:30 и пройдет 82 минуты.

Хотя затмение в целом пройдет более пяти часов, «Кровавую Луну» можно будет наблюдать с 21:30 до 22:52. Луна окрасится в красноватый оттенок из-за того, что солнечный свет, проходя через атмосферу Земли, рассеивает синие и фиолетовые лучи, при этом пропуская длинноволновые красные.