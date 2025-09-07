Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял с повестки дня правительства вопрос об аннексии оккупированного Западного берега после официального предупреждения со стороны ОАЭ.

По информации The Washington Post, в заявлении Объединённых Арабских Эмиратов отмечено: «Аннексия на Западном берегу станет красной линией для ОАЭ. Это подорвет дух соглашений Авраама, остановит усилия по региональной интеграции и нарушит консенсус по решению конфликта двумя государствами».

Израильский чиновник признал, что публичное заявление Абу-Даби стало неожиданностью для Тель-Авива. Ранее Эмираты ограничивались закрытыми дипломатическими каналами общения.