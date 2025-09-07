За 50 лет в модной индустрии Джорджо Армани превратил своё имя в один из самых узнаваемых брендов мира. Он был единственным владельцем компании и тщательно контролировал все сферы её деятельности — от творческих решений до управленческих вопросов, сохраняя независимость бизнеса.

Теперь ключевой темой стала судьба наследства. У Армани не было детей, а в 2024 году его модная империя принесла прибыль в размере 2,7 млрд долларов. Помимо бизнеса, дизайнер владел яхтой стоимостью 60 млн евро и обширной коллекцией недвижимости.

Согласно сообщениям Reuters, вероятными наследниками считаются младшая сестра кутюрье Розанна (86 лет), его племянницы, племянник и ближайший помощник, которого в окружении модельера называли членом семьи. Ясность внесёт оглашение завещания, ожидаемое в ближайшие недели.

Ранее Армани заявлял, что намерен оставить всё близким людям.