В Москве прошёл крестный ход в честь празднования Собора Московских святых. Тысячи участников прошли маршрутом от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Шествие возглавил патриарх Кирилл.

На мероприятии заметили большое количество людей с символикой ультраправой организации «Русская община», которые, по собственным словам, «выполняли функции охраны».

В соцсетях распространилось видео, на котором иностранных слушателей семинарии просят скандировать лозунг «Мы русские, с нами Бог!». За кадром слышны призывы сделать это громче.

