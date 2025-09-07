Торговое перемирие между США и Евросоюзом, заключённое в июле, оказалось под угрозой срыва. Как сообщает The Wall Street Journal, европейские производители оборудования выражают недовольство новыми пошлинами на сталь и алюминий, введёнными администрацией Дональда Трампа.

Согласно публикации, менее чем через два месяца после подписания сделки многие компании в ЕС столкнулись с бюрократическими барьерами и вынуждены приостанавливать экспорт в США. Причина — расширение действия 50%-ных пошлин на сотни товаров, содержащих металл, включая двигатели, насосы и строительное оборудование.

Президент Ассоциации машиностроительной промышленности Германии (VDMA) Бертрам Кавлат назвал ситуацию «экзистенциальным кризисом» и предупредил, что около 30% экспорта европейского оборудования в США оказалось под ударом.

Кроме того, растёт недовольство и в Европарламенте, который должен одобрить ключевые положения сделки. Часть депутатов настаивает на изменениях, включая отмену пошлин на ряд товаров.

