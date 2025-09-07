Финляндия депортировала свыше 100 граждан России в период с января по сентябрь 2025 года, сообщает издание Iltalehti. Большинство россиян пытались закрепиться за границей после начала т.н. «СВО», однако около 90% заявителей получили отказ в предоставлении убежища.

Согласно данным газеты, всего за девять месяцев из страны было выдворено 104 гражданина РФ. Часть депортированных согласилась на добровольное возвращение, однако некоторые россияне были отправлены обратно в принудительном порядке.

Из-за закрытия всех пограничных пунктов с Россией в 2023 году депортации осуществлялись транзитом через Турцию и Эстонию.