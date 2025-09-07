За сутки ВС России потеряли 970 человек убитыми и ранеными. Об этом говорится в информации Генштаба ВСУ.

Таким образом, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют:

личного состава — 1088150 (+970) человек ликвидировано

танков — 11163 (+2)

боевых бронетранспортеров — 23 254 (+11)

артиллерийских систем — 32 516 (+42)

РСЗО — 1481 (+1)

средств ПВО — 1217 (0)

самолетов — 422 (0)

вертолетов — 341 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 56 817 (+294)

крылатых ракет — 3686 (0)

кораблей / катеров — 28 (0)

подводных лодок — 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн — 61 054 (+104)

специальной техники — 3961 (+4).