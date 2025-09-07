Максимальная температура воздуха в Нахчыванской АР к 10:00 воскресенья составила до 35 градусов тепла. Данная информация приводится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии.

Отмечается, что в ряде регионов страны шли ливни. В Загатале выпало до 6 мм осадков, в Астаре — 5 мм, в Лянкяране — 4 мм, в Сарыбаше (Гах) — 3 мм, в Огузе — 2 мм, в Дашкесане, Кяльбаджаре, Лачыне, Гёйгёле, Нафталане, Шамкире, Шеки, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Тертере, Барде, Евлахе и Кюрдамире — до 1 мм.

В Балакяне, Гусаре, Грызе и Лерике наблюдался туман, видимость была ограничена до 500 метров.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 29 градусов, в горных районах — 23 градуса, в равнинных — 32 градуса, в Нахчыванской АР — до 35 градусов тепла.