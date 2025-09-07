В некоторых районах Баку дорожные знаки остаются малозаметными для водителей. Причины разные: в одних случаях их закрывают ветви деревьев, в других — знаки повреждаются или находятся в неудобном для восприятия состоянии.

По словам автомобилистов, такая ситуация создаёт серьёзные трудности на дорогах и может привести к авариям. В Объединении озеленительного хозяйства (ООХ) отметили, что случаи перекрытия дорожных знаков ветвями выявляются регулярно, и по указанным адресам проводится их обрезка.

