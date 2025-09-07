Палестинское движение ХАМАС опровергло заявления о ведении переговоров с США по урегулированию ситуации в секторе Газа. Как сообщает телеканал Al Arabiya, неназванный представитель группировки заявил, что информация о прямых или косвенных контактах с Вашингтоном не соответствует действительности, тем самым опровергнув недавнее заявление президента США Дональда Трампа.

При этом источник отметил, что ХАМАС готов рассмотреть любые предложения, способствующие достижению длительного прекращения огня, выводу израильских войск из сектора Газа и обеспечению поставок гуманитарной помощи в регион.

По данным Reuters, 5 сентября Трамп заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с палестинским движением ХАМАС. Он предупредил радикалов о возможных последствиях, если они не освободят всех израильских заложников, отметив при этом, что ХАМАС выдвинул несколько приемлемых условий для заключения соглашения по сектору Газа.