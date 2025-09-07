Во время полномасштабной войны Украина достигла нового уровня производства вооружений: почти 60% потребностей ВСУ сейчас обеспечивается украинским оружием. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении, сообщает РБК-Украина.

Глава государства также сообщил, что Украина развивает новые совместные производства вооружений. Впервые в истории страна начала строительство совместного завода с Данией на её территории.

По словам президента, это предприятие будет производить компоненты для ракет и дронов — «оружия, которое уже очень хорошо себя проявляет».

«За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, — это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей», — подчеркнул Зеленский.

В то же время украинский лидер добавил, что есть цели, которых надо достигать. Он уточнил, что речь идет о производстве различных систем ПВО.

«Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире», — резюмировал глава государства.