В службу спасения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) произошедшем в селе Чайлы Гахского района, в результате которого пострадавшие оказались зажаты в деформированном автомобиле.

На место происшествия немедленно были направлены пожарно-расчеты Гахского района. При оценке ситуации стало ясно, что столкнулись два легковых автомобиля — Opel и «ВАЗ-2107».

Прибывшие на место спасатели, воспользовавшись спецоборудованием, освободили водителя «ВАЗ-2107», 1992 года рождения, Нияза Эйваз оглу Байрамова, а также пассажиров — Рашада Ибрагим оглу Нуриева (1992 г.р.) и Садыка Махмед оглу Садыкова (1989 г.р.). Поскольку пострадавшие получили различные травмы, их немедленно госпитализировали в ближайшую больницу.

По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.