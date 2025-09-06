Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение военной операции в Чикаго, целью которой являются массовые депортации нелегальных мигрантов из региона. Трамп опубликовал новый пост о «запахе депортаций по утрам» и намекнул на Чикаго.

«Я люблю запах депортаций по утрам…». Чикаго собирается узнать, почему его называют Министерством обороны США», — написал он.

Трамп также добавил сгенерированную картинку своего изображения с надписью «Chipocalypse Now», что, вероятно, может быть отсылкой к киноленте «Апокалипсис сегодня».

К тому же фраза «Я люблю запах депортаций по утрам…» может быть отсылкой к одному из героев киноленты, а именно подполковнику Килгору и его культовому высказыванию: «Люблю запах напалма по утрам».

Напомним, что вчера, 5 сентября, Трамп подписал указ, которым вернул Министерство войны США.