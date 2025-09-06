В 2024 году 39,9% интернет-использования в Азербайджане пришлось на развлечения и потребление цифрового контента. Об этом говорится в данных Государственного комитета статистики.

Данные показывают, что 39,5% пользователей использовали интернет для общения, 8,5% приходилось на электронную торговлю и финансовые транзакции, 4,5% — на поиск и получение информации, 3,4% — на создание цифрового контента, 1,6% — для профессиональной деятельности, 1,4% — для обучения и образования, а 1,2% — для использования искусственного интеллекта.