Большинство граждан Турции, лишившихся жилья в результате февральских землетрясений 2023 года, уже получили ключи от новых квартир. В целом в зоне бедствия сдано в эксплуатацию 300 тыс. жилых и коммерческих объектов.

Об этом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на субботней церемонии определения владельцев более 9 тыс. новых квартир и коммерческих объектов в провинции Малатья, передает АЗЕРТАДЖ.

По его словам, до конца текущего года число объектов, построенных в 11 провинциях зоны бедствия, достигнет 453 тыс. единиц.

Он выразил соболезнования родным и близким 53 737 жертв февральских землетрясений 2023 года и заверил, что все новые дома и объекты в зоне бедствия строятся с учетом жестких требований сейсмостойкости. «Сегодня каждые два из трех жителей зоны бедствия, лишившихся своих домов, уже получили ключи от новых квартир. Восстановительные работы продолжатся вплоть до обеспечения жильем последнего пострадавшего гражданина нашей страны», — сказал глава государства.

Президент Турции коснулся также темы борьбы с терроризмом. «Анкара готова к любому развитию событий. Мы полны решимости достичь заявленных целей в процессе «Турция без терроризма». Покровители терроистов не достигнут желаемого», — подчеркнул он.