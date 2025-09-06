В рамках визита в Катар министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром торговли и промышленности, шейхом Фейсалом бин Тани бин Фейсалом Аль Тани.

Об этом Джаббаров написал на платформе Х.

По его словам, в ходе переговоров было подчеркнуто, что укрепление торговых связей между Азербайджаном и Катаром и расширение взаимных инвестиций внесут значительный вклад в экономическое развитие обеих стран.

Также состоялся обмен мнениями о развитии партнерства в таких приоритетных секторах как энергетика, зеленые технологии, сельское хозяйство и инфраструктура.