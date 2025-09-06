Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг арестован в России по обвинению в мошенничестве в составе преступной группировки. Об это говорится в сообщении Следственного комитета (СК) России.

Сообщается, что СК по Москве расследует уголовное дело в отношении 6 участников преступной группы, среди которых бывшие оперуполномоченные одного из отделов полиции и чемпион мира по тхэквондо Четинбаг. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и мошенничество.

По версии следствия, не позднее февраля 2025 года организатор преступной группы привлек своих знакомых, в том числе Четинбага и оперуполномоченных одного из отделов полиции, для совершения тяжких преступлений на территории Московского региона. Организатор находил граждан, которые занимаются криптовалютой и имеют в своем распоряжении денежные средства в крупном размере.

«Злоумышленники вымогали денежные средства и под давлением изымали у потерпевших мобильные телефоны, проверяли их банковские счета на биржах и требовали немедленного перевода цифровых активов в обмен на свободу. Указанными противоправными действиями жителям Москвы причинен материальный ущерб на сумму свыше 4 млн рублей», — говорится в заявлении СК.

Следствием пятерым участникам преступной группы предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один фигурант объявлен в розыск. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.