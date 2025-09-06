Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме сообщила, что испытания, длившиеся несколько лет, подтвердили как безопасность, так и высокую эффективность нового препарата.

«Вакцина готова к применению, мы ждем разрешения», — подчеркнула Скворцова.

По ее словам, исследования показали не только значительное снижение темпов роста опухолей — в зависимости от вида заболевания от 60% до 80%, — но и повышение выживаемости пациентов.

Первым направлением применения станет колоректальный рак. В разработке также находятся варианты вакцины против глиобластомы и редких форм меланомы, включая поражения оболочек глаза.

Ученые называют это шагом к новой эре борьбы с онкологией, однако до клинических испытаний на людях препарат пока не допущен.