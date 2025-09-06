Процесс вступления Украины в Евросоюз будет очень длительным. Так заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в программе «Субботние диалоги» Словацкого радио.

Он отметил, что Украина должна выполнить все условия, связанные с членством в ЕС.

Фицо проинформировал, что сказал об этом Зеленскому. «Пусть он будет готов, что большие страны ЕС будут чинить огромные препятствия при вступлении Украины в ЕС. И это потому, что они осознают, что принятие столь крупной страны повлечет значительные изменения в сельскохозяйственной политике и разделении финансов [внутри сообщества]», — отметил премьер.

Словакия, по его словам, поддерживает реализацию планов расширения ЕС за счет Украины и готова поделиться с Киевом своим опытом, приобретенным в ходе своего вступления в состав сообщества.