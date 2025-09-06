Временный губернатор штата Сильвия Люк ввела режим чрезвычайного положения на Гавайях в связи с надвигающимся ураганом «Кико».

По прогнозам синоптиков, мощный циклон, который сейчас находится примерно в 1 200 милях к юго-востоку от архипелага, может достичь островов уже в начале следующей недели в виде тропического шторма. С понедельника, 8 сентября, ожидаются проливные дожди, ураганный ветер и штормовые волны, пишут зарубежные СМИ.

Режим ЧС позволит задействовать Национальную гвардию, мобилизовать все госструктуры и использовать фонд ликвидации последствий стихийных бедствий. Власти заявили о готовности расчищать завалы, защищать инфраструктуру и оперативно реагировать на возможный ущерб.

Чрезвычайное положение вступает в силу немедленно и будет действовать до 19 сентября. Жителей и туристов просят внимательно следить за официальными предупреждениями, выполнять рекомендации властей и заранее подготовить аварийные запасы.

По данным Европейской организации спутниковой метеорологии, ураган «Кико» уже достиг четвёртой категории опасности по шкале Саффира — Симпсона. В его эпицентре скорость ветра превышает 225 км/ч.