На 82-м Венецианском международном кинофестивале представили картину азербайджанского режиссера Хилала Байдарова «Проповедь пустоте» (Sermon to the Void, «Boşluğa xütbə»). Фильм вошёл во внеконкурсную программу художественного кино Out of Competition Fiction.

По данным Министерства культуры Азербайджана, картина вызвала живой интерес у критиков и зрителей. Это заключительная часть трилогии «Проповедь», которую высоко оценили за идейно-эстетическое содержание и авторскую подачу.

Сценарий написан Хилалом Байдаровым совместно с Айсу Акджан. Продюсером выступил Орхан Фикретоглу. Фильм стал результатом сотрудничества кинематографистов из Азербайджана, Мексики и Турции. В проекте снялись Гусейн Насиров, Марьям Нагиева, Рена Аскерова, Эльшан Аббасов и Орхан Искендерли.

Картина была представлена при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Агентства кино.