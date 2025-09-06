В результате протестных действий, организованных пропалестинским движением Palestine Action, израильский производитель оружия Elbit Systems прекратил работу своего филиала в Бристоле, Великобритания. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Объект израильского производителя вооружений в Бристоле, который неоднократно подвергался атакам со стороны Palestine Action, судя по всему, закрылся», — говорится в публикации.

По информации издания, компания Elbit арендовала данное помещение до 2029 года. Сообщается, что активисты регулярно совершали нападения на здание, включая проникновение на крышу, уничтожение окон и нанесение красной краски на фасад.

Elbit Systems – ведущий израильский частный оборонный концерн, специализирующийся на разработке и модернизации различных видов вооружений. Компания, в частности, производит беспилотники для нужд ЦАХАЛ.