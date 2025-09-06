С 2022 года российские власти принудительно отправили около 50 тыс. детей с оккупированных территорий Украины в университеты с целью «патриотического воспитания». Их обучают военным навыкам, прививают антиукраинские взгляды и представляют украинские символы, в частности лозунг «Слава Украине», как проявление «экстремизма». Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает УНН.

Ответственное «промывание мозгов» поручено представителям Молодежной организации Министерства обороны России «Юнармия» и кремлевской молодежной организации «Движение первых».