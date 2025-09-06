По меньшей мере 14 сотрудников полиции пострадали в ходе уличных акций протеста в Сербии в ночь на субботу, задержаны 42 участника беспорядков. Как передает ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

По его словам, за последние месяцы в столкновениях с участниками несогласованных акций пострадали 150 полицейских. «Только минувшей ночью ранены 14 сотрудников полиции», — отметил глава МВД.

Дачич уточнил, что в отделения доставлены 42 человека. «В зависимости от оценки прокуратуры они будут привлечены к административной или уголовной ответственности», — подчеркнул министр.

Он добавил, что повреждены 18 полицейских автомобилей. «У одного из сотрудников демонстранты даже отобрали табельный пистолет», — подчеркнул глава МВД.