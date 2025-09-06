Число погибших в результате падения грузовика с моста в поселке Биладжари Бинагадинского района Баку увеличилось до трех человек.

Как сообщили Report в TƏBİB, с места происшествия бригада скорой помощи госпитализировала трех человек (мужчину и двух женщин) в Клинический медицинский центр.

«У двух молодых женщин 2000 и 2002 годов рождения диагностированы поверхностная травма грудной клетки и разрыв брюшной стенки. После оказания необходимой медицинской помощи они были выписаны домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, мужчина 1978 года рождения был госпитализирован в состоянии агонии. Несмотря на проведение сердечно-легочной реанимации (CPR), был зафиксирован факт смерти», — говорится в заявлении.

11:57 Тела двух погибших извлечены из автомобилей, поврежденных в результате падения на них грузовика с моста в поселке Биладжари Бинагадинского района Баку. Об этом журналистам сказал глава управления Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана Тоґрул Мехдиев.

В TƏBİB ответ на запрос Report сообщили, что утром около 09:40 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с дорожно-транспортном происшествии.

К месту инцидента были направлены пять бригад скорой медицинской помощи.

По факту ведется расследование.

11:24 Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в районе круговой транспортной развязки в бакинском поселке Биладжари Бинагадинского района, передает Report.

Согласно информации, водитель движущегося по мосту грузовика потерял управление, и транспортное средство упало с моста на автомобили.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека, находившихся в легковушке, и два человека — в грузовике. Несколько машин пришли в негодное состояние.