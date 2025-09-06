Москва обсуждала с Ереваном вопрос транспортного маршрута на юге республики, в Москве считают, что он поспособствует связанности России и Армении. Об этом заявил ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Конечно, мы обсуждали этот вопрос и во время моей поездки в Ереван, и во время встреч с азербайджанскими коллегами в Астрахани. У нас есть понимание, как это будет», — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о согласованном ранее в США транспортном маршруте.

«Баку стремится восстановить маршрут, который обеспечил бы ему удобную связь с Нахчываном. Но разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе выгодно и Еревану – сегодня у Армении закрыта граница с Азербайджаном и Турцией, есть связь с Ираном, но дорога туда требует ремонта. Единственный удобный выход Армении во внешний мир через Грузию, где связь с РФ осуществляется через единственный автомобильный пункт пропуска, который зависит от погодных условий. Очень важно, чтобы Армения как страна, входящая в ЕАЭС, имела возможность нормально развиваться, и иметь нормальные транспортно-логистические связи со своими соседями, включая и нашу страну», — сказал Оверчук.

По его словам, строительство такой дороги будет способствовать формированию общего транспортного каркаса Евразии: «И если такая дорога появится, то будет в том числе способствовать связанности Армении с Россией. По нашим оценкам, это, пожалуй, будет основная дорога для перевозки грузов между нашими странами».