После заявлений президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о перспективах продления жизни до 150 лет BBC обратилась к экспертам, чтобы оценить реальность подобных прогнозов.

Профессор иммунопатологии Нил Мабботт из Института Рослина Эдинбургского университета считает, что максимальный предел продолжительности жизни человека — около 125 лет. По его словам, даже при возможности замены повреждённых органов трансплантацией организм с возрастом становится менее выносливым и неспособным справляться с инфекциями, стрессом и последствиями операций.

«Стресс, травмы и пожизненный приём иммунодепрессантов сделают такие операции слишком тяжёлыми для людей столь преклонного возраста», — отметил эксперт.

Учёные сейчас работают над органами, которые не будут отторгаться организмом, в том числе с использованием генетически модифицированных свиней. Однако пациенты, перенёсшие подобные операции на сердце и почке, не выжили. Другое направление — выращивание органов из собственных клеток человека, но пока это остаётся лишь перспективой.

Мабботт подчеркнул, что достижения биомедицины направлены на лечение болезней, а не на искусственное продление жизни до полутора веков.