Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 3 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы. По данным расследования, компания давала преимущество собственным сервисам «в ущерб конкурентам, рекламодателям и онлайн-издателям».

В ЕК отметили, что такая практика продолжалась как минимум с 2014 года. Google обязали в течение 60 дней представить меры для прекращения антиконкурентного поведения.

Однако первым на решение Брюсселя отреагировал не Google, а президент США Дональд Трамп. В своей соцсети он написал:

«Американские налогоплательщики этого не потерпят. Это очень несправедливо. Моя администрация не позволит этим дискриминационным действиям продолжаться».

«В прошлом Google уже выплатил 13 миллиардов долларов по ложным претензиям и штрафам. В общей сложности сумма составила 16,5 миллиарда долларов. Насколько это безумно?

Европейский союз должен немедленно прекратить эту практику против американских компаний!», — добавил он.