В Бакинском военном суде продолжается открытый процесс по делу бывших руководителей сепаратистского режима — Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других. Они обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, терроризме и насильственном удержании власти.

Заседание проходит под председательством судьи Зейнала Агаева при участии судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова). Каждому из обвиняемых предоставлены адвокаты и переводчики.

В заседании участвовали подсудимые, их защитники, потерпевшие и их представители, а также государственные обвинители. Суд заслушал оглашение показаний Левона Мнацаканяна, данных им на предварительном следствии, и других связанных документов.